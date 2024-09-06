Сначала вопросы края, потом голосование: Демешин проголосовал после встречи с Мантуровым

Сегодня врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин отдал свой голос на досрочных выборах главы региона, депутатов краевого парламента и Хабаровской городской думы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Хабаровский край — один из первых регионов России, начавший голосование. Жители края одними из первых проявляют свою гражданскую активность. Дорогие хабаровчане, ваш голос — это не просто бюллетень, а ваше представление о будущем региона и возможность сделать его лучше для грядущих поколений», — сказал врио губернатора.
Дмитрий Демешин отметил важность института общественных наблюдателей для обеспечения открытости выборов и соблюдения прав жителей. Он также подчеркнул, что электронная система учета гарантирует прозрачность и законность избирательного процесса.
«Призываю жителей Хабаровского края выразить свою позицию. Уверен, что это приведет к переменам. В ближайшие пять лет избранные представители будут защищать интересы народа и изменять окружающую нас жизнь в регионе к лучшему», — сказал Дмитрий Демешин.
С 6 по 8 сентября в Хабаровском крае проходят выборы на 741 участке. В регионе пройдут 43 избирательные кампании, среди которых — выборы губернатора, депутатов краевого парламента и городских дум, а также выборы главы Города юности. Подготовлено более трех миллионов бюллетеней для более 900 тысяч избирателей.