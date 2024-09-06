Сначала вопросы края, потом голосование: Демешин проголосовал после встречи с Мантуровым

«Хабаровский край — один из первых регионов России, начавший голосование. Жители края одними из первых проявляют свою гражданскую активность. Дорогие хабаровчане, ваш голос — это не просто бюллетень, а ваше представление о будущем региона и возможность сделать его лучше для грядущих поколений», — сказал врио губернатора.