В Красноярском крае завершается предвыборная агитационная кампания

В Красноярском крае, как и во всей стране, начинается единый день голосования. Избирательная комиссия региона напоминает, что предвыборная агитационная кампания завершится 7 сентября в 00:00 часов.
— С этого момента агитация запрещена. Ранее размещенные в установленном порядке агитационные печатные материалы (баннеры, плакаты, листовки) могут сохраняться в день голосования на прежних местах, — добавили в Крайизбиркоме.
Добавим, что в нашем регионе пройдет 66 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Голосовать жители будут в 21 муниципальном районе и трех городских округах: Зеленогорске, Дивногорске и в поселке Кедровый.