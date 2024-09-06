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В Красноярском крае завершается предвыборная агитационная кампания

В регионе пройдёт 66 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

В Красноярском крае, как и во всей стране, начинается единый день голосования. Избирательная комиссия региона напоминает, что предвыборная агитационная кампания завершится 7 сентября в 00:00 часов.

— С этого момента агитация запрещена. Ранее размещенные в установленном порядке агитационные печатные материалы (баннеры, плакаты, листовки) могут сохраняться в день голосования на прежних местах, — добавили в Крайизбиркоме.

Добавим, что в нашем регионе пройдет 66 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Голосовать жители будут в 21 муниципальном районе и трех городских округах: Зеленогорске, Дивногорске и в поселке Кедровый.