Крым посетил губернатор Владимирской области

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил Крым и встретился с главой республики Сергеем Аксеновым. Регионы связывают не только общая история, но и тесное сотрудничество в экономической, социальной и культурной сферах. Кроме того, Крым с радостью принимает на отдых детей из Владимирской области, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство полуострова.