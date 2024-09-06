Крым посетил губернатор Владимирской области

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил Крым и встретился с главой республики Сергеем Аксеновым. Регионы связывают не только общая история, но и тесное сотрудничество в экономической, социальной и культурной сферах. Кроме того, Крым с радостью принимает на отдых детей из Владимирской области, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство полуострова.
«Одно из наших общих дел — помощь воинам, принимающим участие в специальной военной операции. Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности, достигнем целей, поставленных нашим президентом», — отметил Сергей Аксенов.
Глава Крыма поблагодарил Александра Авдеева и его коллег за совместную системную работу, а также всех жителей Владимирской области за поддержку и помощь в устранении последствий чрезвычайных ситуаций в республике.