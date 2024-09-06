Голосование за губернатора Санкт-Петербурга 2024: явка, последние новости

Главное о кандидатах на выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Стартовало голосование за губернатора Санкт-Петербурга в 2024 году. В бюллетенях четыре кандидата: Александр Беглов от «Единой России», Максим Яковлев от ЛДПР, Сергей Малинкович от «Коммунистов России» и Павел Брагин от партии «Зеленые». Их предвыборные программы SPB.KP.RU публиковал в отдельном материале по ссылке, где встречаются как откровенно ироничные предложения, так и по-настоящему интересные инициативы о развитии города.
Как работают и когда закроются участки на выборах в Санкт-Петербурге
С 6 сентября для избирателей в Санкт-Петербурге начал работу 1951 избирательный участок. Изготовлено 3 816 000 избирательных бюллетеней. Участки будут работать с 8:00 до 20:00 по 8 сентября включительно. Для получения бюллетеня необходимо предъявить паспорт. На некоторых участках можно будет проголосовать не только за кандидата в губернаторы, но и за кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (идут довыборы), а также кандидатов в 110 муниципальных советов.
К слову, все участки взяты под охрану сотрудниками полиции.
Информацию о местоположении вашего участка можно найти на официальном сайте Горизбиркома. Есть и другие способы — можно воспользоваться цифровыми сервисами ЦИК России или чат-ботом Санкт-Петербургской избирательной комиссии в мессенджере «Телеграм». По уважительным причинам можно будет проголосовать и на дому.
— В дни голосования избиратели, у которых нет возможности лично посетить участок по уважительным причинам, могут подать заявку на голосование дома. Заявление можно подать лично в участок избирательной комиссии, по телефону, через соседей, родственников или работников социальных служб до 14:00 8 сентября.
Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга
Горизбирком будет сообщать о явке на выборах несколько раз в сутки. Пока что, по данным, на 12:00 6 сентября, первых данных о явке так и не появилось.
Как принять участие в электронном голосовании на выборах в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге снова не будет применяться инновационный способ голосования — дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Регион только готовится к внедрению этой технологии, по примеру Москвы.
По словам председателя городского избиркома Максима Мейксина, в Санкт-Петербурге выборы в этот раз слишком объемные: Это и выборы в 110 муниципальных образованиях, и дополнительные выборы в Законодательное собрание, а также выборы губернатора Санкт-Петербурга.
— С учётом такого масштаба и всех особенностей начинать применять ДЭГ без соответствующего опыта и технической подготовки было бы затруднительно, — считает Максим Мейксин.