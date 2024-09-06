Голосование за губернатора Санкт-Петербурга 2024: явка, последние новости

С 6 сентября для избирателей в Санкт-Петербурге начал работу 1951 избирательный участок. Изготовлено 3 816 000 избирательных бюллетеней. Участки будут работать с 8:00 до 20:00 по 8 сентября включительно. Для получения бюллетеня необходимо предъявить паспорт. На некоторых участках можно будет проголосовать не только за кандидата в губернаторы, но и за кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (идут довыборы), а также кандидатов в 110 муниципальных советов.