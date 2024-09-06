Спикер Волгоградской облдумы проголосовал в Киквидзенском районе

«Я неслучайно в Киквидзенском районе — это моя родная земля, которая воспитала меня, поддерживала и до сих пор остается моим крепким, надежным тылом, — подчеркнул Блошкин. — Вместе со мной пришли мои земляки, которые, как и я, видят, как изменился и похорошел район, как он продолжает преображаться вместе со всей нашей Волгоградской областью. Никакие санкции и ограничения не помешали и никогда не помешают нам продолжать благоустраивать наши города и села, строить новые дома, дороги, школы и детские сады, собирать рекордные урожаи с наших полей, реализовывать крупные инвестпроекты».