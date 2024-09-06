Спикер Волгоградской облдумы проголосовал в Киквидзенском районе

6 сентября — первый из трех дней голосования по выборам губернатора и депутатов Волгоградской областной думы. Свое конституционное право уже реализовал председатель регпарламента Александр Блошкин.
«Я неслучайно в Киквидзенском районе — это моя родная земля, которая воспитала меня, поддерживала и до сих пор остается моим крепким, надежным тылом, — подчеркнул Блошкин. — Вместе со мной пришли мои земляки, которые, как и я, видят, как изменился и похорошел район, как он продолжает преображаться вместе со всей нашей Волгоградской областью. Никакие санкции и ограничения не помешали и никогда не помешают нам продолжать благоустраивать наши города и села, строить новые дома, дороги, школы и детские сады, собирать рекордные урожаи с наших полей, реализовывать крупные инвестпроекты».
Спикер облдумы заявил, что наша общая сила — в прошлом героической Сталинградской земли и в уверенности в победе.
«Все мы хотим одного: видеть Волгоградскую область успешной, процветающей, красивой. И поэтому я отдаю свой голос за тех, кто проверен временем и делами, кто может добиваться высоких результатов, за тех, кто действительно готов работать на благо региона. Я голосую за уверенное развитие нашей области, всей страны и за наше общее будущее!» — заявил Александр Блошкин.
Напомним, в регионе с 8 до 20 часов открыты 1404 избирательных участка. Прозрачность и легитимность избирательного процесса обеспечивают общественные наблюдатели.