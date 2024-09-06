Виталий Хоценко открыл в омском селе детский обучающий автогородок

«Эта обучающая площадка — тоже вклад в народосбережение, потому что с малых лет дети будут изучать правила дорожного движения, знать, как правильно и на какой свет переходить дорогу, будут подсказывать своим младшим братьям и сестрам, родителям, бабушкам и дедушкам. В этом году в Черлакском районе будут реализованы четыре таких инициативных проекта. Уверен, все они станут для жителей населенных пунктов излюбленными местами отдыха и досуга», — рассказал Виталий Хоценко.