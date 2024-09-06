Виталий Хоценко открыл в омском селе детский обучающий автогородок

Виталий Хоценко открыл в селе Иртыш Черлакского района детский обучающий автогородок «Территория безопасного движения» В реализации проекта приняли участие местные предприниматели, сельхозпроизводители и волонтеры.
Финансирования получили четыре инициативных проекта. Детский автогородок — среди них. На территории автогородка для юных омичей обустроили асфальтированные дорожки, светофоры, шлагбаумы, дорожные знаки и разметку. На площадке дети будут изучать правила дорожного движения в игровой форме.
«Эта обучающая площадка — тоже вклад в народосбережение, потому что с малых лет дети будут изучать правила дорожного движения, знать, как правильно и на какой свет переходить дорогу, будут подсказывать своим младшим братьям и сестрам, родителям, бабушкам и дедушкам. В этом году в Черлакском районе будут реализованы четыре таких инициативных проекта. Уверен, все они станут для жителей населенных пунктов излюбленными местами отдыха и досуга», — рассказал Виталий Хоценко.
Детский автогородок открыли к началу учебного года. На его территории будут проводить конкурсы «Безопасное колесо» районного и областного уровня.
В селе Татарка Черлакского района по инициативной программе «Решают люди» в этом году благоустроили Школьную аллею.
В 2024 году в муниципальных районах региона реализуется 192 инициативных проекта. Треть из них уже полностью завершены. На их финансирование из областного бюджета направлено 500 млн рублей. Также уже открыт отбор конкурсных инициативных проектов на 2025 год.