7 и 8 сентября в Челябинске проходят дни голосования: почему пришедшим на участки выдадут по три бюллетеня

Новый созыв гордумы сформируют частично по одномандатным округам, частично по партийным спискам. Именно поэтому для голосования челябинцы получат два бюллетеня. Еще один им дадут, чтобы они выбрали губернатора на ближайшие пять лет. В едином бюллетене будут четыре кандидата: действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер (партия «Единая Россия»), экс-депутат Госдумы, депутат Заксобрания Виталий Пашин (партия ЛДПР), депутат гордумы Эльдар Гильмутдинов (партия КПРФ) и эколог из Москвы Степан Соловьев (партия «Зеленая альтернатива»).