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7 и 8 сентября в Челябинске проходят дни голосования: почему пришедшим на участки выдадут по три бюллетеня

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сентября, ФедералПресс. В предстоящие выходные в Челябинске и области пройдет голосование. Жители региона выберут губернатора, в южноуральской столице определятся с составом городской думы в новом формате. В рамках муниципальной реформы ликвидируют районные советы депутатов, а дума уменьшится с 49 до 37 человек.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Этого достаточно для представительства всех социальных групп, примерно такой численность гордумы и была исторически. Выросла она как раз в 2014 году, из-за необходимости поровну представить семь районных советов», — пояснили в пресс-службе городской думы.

Новый созыв гордумы сформируют частично по одномандатным округам, частично по партийным спискам. Именно поэтому для голосования челябинцы получат два бюллетеня. Еще один им дадут, чтобы они выбрали губернатора на ближайшие пять лет. В едином бюллетене будут четыре кандидата: действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер (партия «Единая Россия»), экс-депутат Госдумы, депутат Заксобрания Виталий Пашин (партия ЛДПР), депутат гордумы Эльдар Гильмутдинов (партия КПРФ) и эколог из Москвы Степан Соловьев (партия «Зеленая альтернатива»).