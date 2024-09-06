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Игорь Сечин и врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин провели рабочую встречу

Главный исполнительный директор ПАО «НК “Роснефть” Игорь Сечин и врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин на полях IX Восточного экономического форума (16+) провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили текущее взаимодействие между Компанией и регионом, сообщили в компании.

Источник: PrimaMedia.ru

«Роснефть» является одним из крупнейших работодателей и инвесторов в Хабаровском крае и обеспечивает стабильный объем налоговых поступлений в региональный бюджет.

На территории края компания реализует проект модернизации Комсомольского НПЗ, в частности ведет строительство комплекса гидрокрекинга. Установка позволит нарастить выпуск и поставку дизельного топлива потребителям региона и Дальнего Востока в целом. «Роснефть» активно сотрудничает с предприятиями Хабаровского края, в том числе субъектами малого и среднего предпринимательства, привлекая их к поставкам материально-технических ресурсов, выполнению работ и услуг в рамках закупочных процедур.

В ходе встречи Игорь Сечин и Дмитрий Демешин обсудили вопросы, касающиеся топливообеспечения региона, в том числе отдаленных районов.

Взаимодействие «Роснефти» и Хабаровского края осуществляется в рамках комплексного Соглашения о сотрудничестве. В рамках IX Восточного экономического форума стороны договорились об углублении взаимодействия по различным направлениям. Новое соглашение направлено на укрепление взаимодействия в реализации промышленных, финансовых и социальных программ, призванных повысить уровень жизни в Хабаровском крае. Кроме того, стороны договорились о реализации проектов в области охраны окружающей среды, а также о развитии в Хабаровском крае системы подготовки и повышения квалификации рабочих и инженерных кадров.