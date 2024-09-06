Игорь Сечин и врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин провели рабочую встречу

Взаимодействие «Роснефти» и Хабаровского края осуществляется в рамках комплексного Соглашения о сотрудничестве. В рамках IX Восточного экономического форума стороны договорились об углублении взаимодействия по различным направлениям. Новое соглашение направлено на укрепление взаимодействия в реализации промышленных, финансовых и социальных программ, призванных повысить уровень жизни в Хабаровском крае. Кроме того, стороны договорились о реализации проектов в области охраны окружающей среды, а также о развитии в Хабаровском крае системы подготовки и повышения квалификации рабочих и инженерных кадров.