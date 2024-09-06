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В зону спецоперации отправились два политика из Новосибирской области

Речь о Дмитрии Курочкине и Андрее Фрунзе.

Два новосибирских политика встали на защиту Родины и отправились в зону спецоперации. Один из них — депутат Заксобрания Новосибирской области Дмитрий Курочкин.

О подписании контракта с МО РФ он рассказал на своей странице в социальной сети.

«Не все знают, что по образованию я профессиональный военный. Службу проходил в Росгвардии», — написал на своей странице Дмитрий Курочкин.

Он отметил, что вместе с ним аналогичное решение принял депутат Андрей Фрунзе. В настоящее время они проходят подготовку на полигоне. После — отправятся в зону проведения СВО.