В зону спецоперации отправились два политика из Новосибирской области

Два новосибирских политика встали на защиту Родины и отправились в зону спецоперации. Один из них — депутат Заксобрания Новосибирской области Дмитрий Курочкин.
О подписании контракта с МО РФ он рассказал на своей странице в социальной сети.
«Не все знают, что по образованию я профессиональный военный. Службу проходил в Росгвардии», — написал на своей странице Дмитрий Курочкин.
Он отметил, что вместе с ним аналогичное решение принял депутат Андрей Фрунзе. В настоящее время они проходят подготовку на полигоне. После — отправятся в зону проведения СВО.