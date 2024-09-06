Явка избирателей на выборах в Хабаровском крае достигла почти 13%

В первый из трёх дней выборов разных уровней в Хабаровском крае на избирательные участки пришли 12,94% граждан, от имеющих право голоса. Данные на 20:00 6 сентября назвали в региональном избиркоме, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Напомним, председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко в штабе наблюдения за выборами в 16 часов сегодня назвал явку граждан на УИК на 15 часов первого дня голосования. К этому моменту со своими предпочтениями определились 8,76% граждан от общего числа имеющих право на участие в выборах.



В лидерах на тот момент находились Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Комсомольский районы Хабаровского края. Врио губернатора региона Дмитрий Демешин, утром вернувшись с ВЭФ из Владивостока, провёл весь день в рабочих разъездах по предприятиям с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, но успел попасть на свой участок. Депутат Госдумы Роза Чемерис хоть и не голосует, но сообщила съемочной группе «Вестей», что присутствует на участках. — Отработав два последних дня на Восточном экономическом форуме, с сегодняшнего утра, как и все последние месяцы, нахожусь в Хабаровске, — сказала Роза Чемерис, депутат Государственной думы РФ. — И сегодня, с момента открытия участков для голосования, наша команда мониторит ход голосования. Мы выставили наблюдателей на многих участках, и можем констатировать, что голосование проходит спокойно. Комиссии работают профессионально, мелкие нарушения быстро устраняются.