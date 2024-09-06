Мэр поблагодарил меценатов за вклад в развитие Екатеринбурга

Напомним, что в 2023 году, юбилейном для уральской столицы, на территории Областной детской клинической больницы прошло открытие нового пансионата долечивания и реабилитации детей с онкологическими заболеваниями. Медицинский центр должен улучшить их реабилитацию. Здание пансионата стало главным подарком уральских меценатов на 300-летие города. На строительство и отделку помещений ушло 16 месяцев. За год работы центра на 30% выросло число детей, получающих трансплантацию костного мозга и лечение.