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Мэр поблагодарил меценатов за вклад в развитие Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обратился к меценатам в честь Дня благотворительности, который отмечается 5 сентября. Он высказал свою благодарность Фонду святой Екатерины за вклад в развитие города.

Источник: РИА "Новости"

«В год 300-летия столицы Урала Фонд святой Екатерины стал нашим главным партнером в организации празднования Дня города, передал жителям новый детский медицинский центр и современный зеленый парк. И я знаю, что впереди еще много серьезных и значимых проектов, призванных сделать Екатеринбург более комфортным, безопасным и привлекательным», — отметил мэр.

Напомним, что в 2023 году, юбилейном для уральской столицы, на территории Областной детской клинической больницы прошло открытие нового пансионата долечивания и реабилитации детей с онкологическими заболеваниями. Медицинский центр должен улучшить их реабилитацию. Здание пансионата стало главным подарком уральских меценатов на 300-летие города. На строительство и отделку помещений ушло 16 месяцев. За год работы центра на 30% выросло число детей, получающих трансплантацию костного мозга и лечение.

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