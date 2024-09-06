В Омске выберут двух новых депутатов горсовета

Избирательные участки в этот день будут открыты с 8.00 до 20.00.
Как сообщили в пресс-службе омского облизбиркома, кампании затронут часть территории Центрального и Ленинского округов Омска. Так, в Центральном округе проголосовать смогут избиратели, зарегистрированные в границах улиц Чокана Валиханова, Красных Зорь, 20 лет РККА, просп. Карла Маркса.
В Ленинском — в границах улиц 1-й Тоннельной; Новосортировочной, включая садоводческие товарищества «Тепличный-3», «Фрунзовец», «Шинник-1» и др.
Как ранее сообщал «СуперОмск», по округу № 26 регистрацию прошли Кристина Бойкова (ЛДПР), Максим Зинин («Новые люди»), Иван Котенко («Единая Россия») и Виталий Кудринский (КПРФ).
На округе № 40 кандидатами зарегистрированы Игорь Басов («Справедливая Россия — Патриоты За Правду»), Александр Кузюков («Единая Россия»), Владислав Мирошин («Новые люди») и Андрей Шестаков (ЛДПР). Представитель КПРФ Виталий Шанцев выбыл после регистрации.