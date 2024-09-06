В Омске выберут двух новых депутатов горсовета

Как сообщили в пресс-службе омского облизбиркома, кампании затронут часть территории Центрального и Ленинского округов Омска. Так, в Центральном округе проголосовать смогут избиратели, зарегистрированные в границах улиц Чокана Валиханова, Красных Зорь, 20 лет РККА, просп. Карла Маркса.