Слова Путина о Харрис и санкции США против российских СМИ. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Путин 6 сентября работает в Ново-Огареве.
В середине дня глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
О выборах в США
Дела в США не находятся на верхних строчках в повестке дня Путина, для него главное — забота о российских гражданах: «Безусловно, американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находятся в верхних строчках повестки дня президента, все-таки для него главное — это наша страна, наши люди, наши граждане и забота о них».
Пусть за рубежом сами «расшифровывают» тон высказываний российского лидера о кандидате в президенты США Камале Харрис, Кремль им в этом помогать не будет: «Что касается тона, то, наверное, это должны уже пытаться осмыслить те, кому это интересно за рубежом, давайте не будем их лишать такой возможности».
Россия, к сожалению, является неотъемлемой частью политической борьбы в США: «То, что и наша страна, и наш президент являются, наверное, к нашему сожалению, неотъемлемой частью политической борьбы самих США — это очевидно».
Об отношениях с Китаем
Кремль не считает серьезными заявления администрации на Тайване о якобы существующих территориальных претензиях Китая к России: «Мы такие заявления не видели, честно говоря. Ну, и даже если они были, вряд ли их можно воспринимать как серьезные высказывания».
О новых американских санкциях против России
США продолжают неприкрытое давление на Россию и ее граждан, Москва считает такую линию неприемлемой: «Такую линию мы решительно осуждаем и считаем неприемлемой. Но мы отдаем себе отчет, в какой реальности мы существуем. И действуем в соответствии с нашими интересами».
Москва при ответных ограничениях для американских СМИ в России будет учитывать их редакционную политику, единого подхода не будет: «Все эти факторы мы будем принимать во внимание».
О решении Киргизии по талибам
Киргизия и Афганистан являются соседями, а движение «Талибан» (запрещено в РФ) — фактическая власть в Кабуле. Поэтому Москва «с пониманием относится» к решению Бишкека исключить талибов из перечня террористических организаций.