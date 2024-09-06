Слова Путина о Харрис и санкции США против российских СМИ. Темы брифинга Пескова

Дела в США не находятся на верхних строчках в повестке дня Путина, для него главное — забота о российских гражданах: «Безусловно, американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находятся в верхних строчках повестки дня президента, все-таки для него главное — это наша страна, наши люди, наши граждане и забота о них».