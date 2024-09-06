Песков: Дела в США не могут быть и не являются главной заботой Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал журналистам западную реакцию на слова президента РФ Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис. Он предложил западным политикам самим подумать, что они значат.
О поддержке Харрис Путин заявил, отвечая на вопросы о выборах США на «пленарке» Восточного экономического форума. Тогда он с иронией сказал, что Москва поддерживает Харрис, так как действующий лидер Джо Байден выбыл из президентской гонки. Путин с улыбкой напомнил о заразительном смехе Харрис и предположил, что у нее «все хорошо».
«Что касается тона, то, наверное, это должны уже пытаться осмыслить те, кому это интересно за рубежом, — заявил Песков. — Давайте не будем их лишать такой возможности».
Представитель Кремля оценил и предложение к Путину не комментировать американские выборы. «Когда его спрашивают о международных делах, он их комментирует», — констатировал Песков.
При этом он обратил внимание на то, что американские дела «не могут быть и не являются заботой, которая стоит в верхних строчках повестки» главы государства.
Ранее кандидат от республиканцев Дональд Трамп, оценивая слова Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис, заявил, что не понимает, радоваться ли ему такому развитию событий или нет. А советник Белого Дома Джон Кирби в свою очередь заявил, что российской стороне следует воздерживаться от любых высказываний об американской президентской гонке.