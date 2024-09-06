Песков: Дела в США не могут быть и не являются главной заботой Путина

О поддержке Харрис Путин заявил, отвечая на вопросы о выборах США на «пленарке» Восточного экономического форума. Тогда он с иронией сказал, что Москва поддерживает Харрис, так как действующий лидер Джо Байден выбыл из президентской гонки. Путин с улыбкой напомнил о заразительном смехе Харрис и предположил, что у нее «все хорошо».