Михаил Развожаев проголосовал на выборах вместе с сыном

«Мы выбираем городской парламент. Людей, которые будут в ближайшие 5 лет определять, какие нормативные акты, какие законы будут приниматься в Севастополе. И в том числе — осуществлять контроль за органами исполнительной власти. Для горожан это очень важно, потому что от того, как эффективно будут работать две ключевые ветви власти —законодательная и исполнительная — зависит развитие города».