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Михаил Развожаев проголосовал на выборах вместе с сыном

В городе открыты 188 избирательных участков.

Источник: соцсети губернатора Севастополя

В первый день выборов депутатов Госсовета КР и представительных органов муниципальных образований третьего созыва губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с сыном Максимом пришли голосовать на свой участок, передает ИА SevastopolMedia.

«Мы выбираем городской парламент. Людей, которые будут в ближайшие 5 лет определять, какие нормативные акты, какие законы будут приниматься в Севастополе. И в том числе — осуществлять контроль за органами исполнительной власти. Для горожан это очень важно, потому что от того, как эффективно будут работать две ключевые ветви власти —законодательная и исполнительная — зависит развитие города».

отметил Михаил Развожаев

Голосование продлится три дня. В это время в Севастополе будут работать 188 участков.