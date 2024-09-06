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Мэр Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах губернатора 6 сентября

Глава Самары Елена Лапушкина пригласила жителей присоединиться к выборам губернатора.

Источник: телеграм-канал Елены Лапушкиной

В пятницу, 6 сентября 2024 года, в первый день голосования на выборах губернатора Самарской области свой выбор сделала глава Самары Елена Лапушкина. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«Три дня мы голосуем за человека, под чьим руководством в ближайшие пять лет будет развиваться наш регион. Я приглашаю всех прийти на избирательные участки и проголосовать», — написала мэр.

По ее словам, от решения каждого жителя зависит будущее Самарской области. Напомним, всего в этих выборах участвуют шесть человек, проголосовать за нового губернатора можно с 6 по 8 сентября с 08:00 до 20:00. На территории региона образованы 47 избирательных комиссий, работает 1751 избирательный участок.