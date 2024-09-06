Мэр Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах губернатора 6 сентября

По ее словам, от решения каждого жителя зависит будущее Самарской области. Напомним, всего в этих выборах участвуют шесть человек, проголосовать за нового губернатора можно с 6 по 8 сентября с 08:00 до 20:00. На территории региона образованы 47 избирательных комиссий, работает 1751 избирательный участок.