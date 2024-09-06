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В Иркутской области 8 сентября пройдут масштабные муниципальные выборы

8 сентября в Иркутской области состоится 91 муниципальная избирательная кампания. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

Жители региона будут выбирать мэров 12 районов (Аларский, Баяндаевский, Боханский, Казачинско-Ленский, Киренский, Нижнеудинский, Осинский, Тайшетский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский, Эхирит-Булагатский), мэров 4 городских округов (Братск, Саянск, Тулун, Усть-Илимск), а также мэров вновь образованных Чунского и Усть-Илимского муниципальных округов.

Кроме того, жители региона выберут 33 главы городских и сельских поселений и 487 депутатов представительных органов всех уровней.

Для обеспечения прозрачности и законности выборов в регионе будет работать Общественный штаб по наблюдению за выборами. Наблюдатели будут находиться на избирательных участках.