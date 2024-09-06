В Пермском крае начались трехдневные выборы

Напомним, что избиратели, которые по уважительной причине не имеют возможности посетить избирательный участок или не подали заявление на дистанционное голосование, смогут проголосовать «на дому». Для этого достаточно позвонить в свою участковую комиссию, сообщить о желании проголосовать дома и определить удобное время для голосования.