В Пермском крае начались трехдневные выборы

В регионе проходят довыборы в Законодательное Собрание Пермского края по № 12 и № 20 округам, а также 26 избирательных кампаний по основным и дополнительным выборам в органы местного самоуправления. По итогам голосования будет замещен 371 депутатский мандат.
Обеспечивают избирательный процесс более пяти тысяч членов избирательных комиссий, а проголосовать можно в любой из трех дней с 08:00 до 20:00.
Отмечается, что все избирательные участки в Пермском крае оснащены системами видеорегистрации, которые ведут запись круглосуточно, что обеспечивает дополнительную легитимность результатов голосования.
Избиратели, которые до 2 сентября подали заявление на выбор дистанционной формы голосования, смогут проголосовать с 08:00 6 сентября до 20:00 08 сентября круглосуточно с любого устройства с выходом в интернет.
Напомним, что избиратели, которые по уважительной причине не имеют возможности посетить избирательный участок или не подали заявление на дистанционное голосование, смогут проголосовать «на дому». Для этого достаточно позвонить в свою участковую комиссию, сообщить о желании проголосовать дома и определить удобное время для голосования.
За выборами будут наблюдать 1016 наблюдателей от Общественной палаты Пермского края, кандидатов и политических партий, которые будут присутствовать на всех процедурах голосования.