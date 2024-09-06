Губернатор Иркутской области встретился с зампредседателя КНР

— У нас заключены соглашения о сотрудничестве в рамках экономических и гуманитарных проектов с провинциями Ляонин и Хэйлунцзян, автономным районом Внутренняя Монголия и крупными китайскими городами. Активно взаимодействует между собой предпринимательское сообщество, идет обмен идеями, появляются совместные проекты. Уверен, что наши совместные усилия, а также традиции дружбы и добрососедства и впредь будут вести наши народы по пути взаимовыгодного разностороннего сотрудничества, — подчеркнул Игорь Кобзев.