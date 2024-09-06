Губернатор Иркутской области встретился с зампредседателя КНР

В Иркутске прошла встреча губернатора региона Игоря Кобзева и зампреда Китайской народной республики Хань Чжэна. Китайская делегация приехала в областной центр прямиком с Восточного экономического форума. Как сообщили в правительстве региона, во время встречи обсуждалось сотрудничество в различных сферах.
— У нас заключены соглашения о сотрудничестве в рамках экономических и гуманитарных проектов с провинциями Ляонин и Хэйлунцзян, автономным районом Внутренняя Монголия и крупными китайскими городами. Активно взаимодействует между собой предпринимательское сообщество, идет обмен идеями, появляются совместные проекты. Уверен, что наши совместные усилия, а также традиции дружбы и добрососедства и впредь будут вести наши народы по пути взаимовыгодного разностороннего сотрудничества, — подчеркнул Игорь Кобзев.
В свою очередь зампред КНР отметил, что у регионов республики и Приангарья действительно есть хорошие возможности для сотрудничества. Сейчас важно заниматься их развитием в сферах культуры, туризма, здравоохранения, образования и экономики. В Иркутской области уже разрабатывают реализацию нескольких инвестиционных проектов, с участием капитала КНР.
На встрече выделили приоритетные направления для сотрудничества, одно из них транспортное сообщение между Китаем и регионом.