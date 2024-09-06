Сергей Петрин принес присягу и официально стал мэром Воронежа

— Безусловно, только решения текущих проблем уже недостаточно, жители ждут от нас большего. Наше взаимодействие не меняется, будем активно участвовать во всех процессах, помогать осуществлять анализ лучших практик, применяемых в других городах, вырабатывать наши, уникальные для Воронежа решения и совместно с администрацией такие решения воплощать в жизнь. Будем концентрировать ресурсы на наиболее важных стратегических направлениях, подключая областной бюджет. Наше взаимодействие остается выстроенным и эффективно направленным, подытожил глава региона.