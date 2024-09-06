Сергей Петрин принес присягу и официально стал мэром Воронежа

Сергей Петрин 5 сентября принес присягу главы Воронежа, официально вступив в должность мэра. Торжественная церемония прошла на сорок первом заседании горДумы. На инаугурации присутствовали губернатор региона Александр Гусев, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, председатель городского парламента Владимир Ходырев и депутаты.
ОБЩАЯ ЦЕЛЬ — СДЕЛАТЬ ВОРОНЕЖ КОМФОРТНЕЕ
Сергей Петрин произнес слова присяги.
— Вступая в должность главы городского округа, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и законы Воронежской области, Устав города, уважать и охранять права человека и гражданина, верно служить народу, — сказал Сергей Андреевич.
После этого Владимир Ходырев вручил ему символы власти — флаг и герб Воронежа. И выразил уверенность в долгом и плодотворном сотрудничестве.
Первым поздравил Сергея Петрина со вступлением в должность губернатор Александр Гусев. Он отметил, что у мэрии и областного правительства есть общая цель — сделать Воронеж комфортнее и привлекательнее для жителей. Все предпосылки для этого есть. Подчеркнул, что Сергей Андреевич человек опытный и знает городское хозяйство.
— Безусловно, только решения текущих проблем уже недостаточно, жители ждут от нас большего. Наше взаимодействие не меняется, будем активно участвовать во всех процессах, помогать осуществлять анализ лучших практик, применяемых в других городах, вырабатывать наши, уникальные для Воронежа решения и совместно с администрацией такие решения воплощать в жизнь. Будем концентрировать ресурсы на наиболее важных стратегических направлениях, подключая областной бюджет. Наше взаимодействие остается выстроенным и эффективно направленным, подытожил глава региона.
И поблагодарил парламентариев и команду администрации за совместную работу.
ГЛАВНОЕ — СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ ВОРОНЕЖЦЕВ
Поздравили Сергея Петрина и представители депутатского корпуса области и города. В свою очередь, мэр Воронежа поблагодарил за доверие и поддержку. Он подчеркнул, что первостепенно и важно для главы миллионного города — это слушать и слышать жителей, оперативно рассказывать о том, что происходит вокруг, вместе обсуждать злободневные темы и информировать, как решаются задачи. Это касается проблем мусора на контейнерных площадках, качества работ по благоустройству, организации устранения коммунальных прорывов, движения транспорта и др.
— Некоторые темы переросли масштаб муниципальных. Но с той поддержкой, которую нам оказывает глава региона, а также с тем уже принятым решением по пересмотру подходов к бюджетному планированию и контролю за исполнением поручений, уверен, мы сможем решить их, — заверил Сергей Петрин.
И добавил, что в приоритете команды воронежской мэрии сейчас остается поддержка участников СВО, их семей, помощь соседям — курянам и белгородцам, проживающим в ПВРах и тем, кто нуждается в гуманитарной помощи на местах.