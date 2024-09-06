Лихачев и Гросси завершили переговоры

Консультации длились более двух часов. Встреча проходила в отеле Crystal House Suite Hotel and Spa в центре города в закрытом от прессы режиме.
В состав российской делегации вошли представители МИД, Минобороны, Росатома, Ростехнадзора.
В преддверии переговоров Лихачев сообщал, что планирует обсудить с главой МАГАТЭ ситуацию на Курской и Запорожской АЭС.
Последняя очная встреча Гросси и Лихачева состоялась в конце мая в Калининграде.
В среду делегация МАГАТЭ во главе Гросси посетила Запорожскую АЭС. По итогам визита он отметил, что ситуация с безопасностью на станции нестабильная и хрупкая из-за военных действий.
Во вторник Гросси встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой «Энергоатома» Украины Олегом Котиным.