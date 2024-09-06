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Безопасно и комфортно: как проходит первый день голосования в Петербурге

В Петербурге проходит первый день выборов. По информации председателя избиркома Максима Мейксина, активным избирательным правом обладают 3 816 178 петербуржцев. При этом 17 700 будут голосовать впервые.

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«По месту нахождения будут голосовать 88 972 избирателя. При этом более 84% человек оформили заявления через “Госуслуги”, — уточнил Мейксин.

Напомним, все избирательные участки открылись в 8 утра и будут работать в дни голосования до 20.00. В Петербурге задействован 1 951 постоянный избирательный участок, 46 временных — находятся в медицинских учреждениях, железнодорожных вокзалах «Московский» и «Ладожский», аэропорту «Пулково» и СИЗО. На 452 участках в девяти районах города установили комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

«Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии в рамках организации выборов в Единый день голосования образован 91 экстерриториальный избирательный участок. Они находятся в Ленинградской области, Псковской области, Карелия и в городе-побратиме Мариуполь», — уточнил глава Горизбиркома.

Журналист «МК Питер» посмотрел, как организована работа избирательных участках № 222 и 224.

«Четко блюдут требования законов. Никакой съемки без проверки удостоверения. Председатель 224-го участка отдельно проговорил, что, когда представитель СМИ начнет съемку, нужно будет закрыть книги, так как в них персональные данные избирателей, которые охраняются законом», — рассказал журналист.

На входах на участках, расположенных в школах, предприняли серьезные меры безопасности: чуткость рамок выкручена на полную, досмотр рюкзаков обязателен. Только после этого можно пройти к участкам, на которых также дежурят сотрудники полиции, как и в холлах.

«На 223-м участке большой поток избирателей наблюдали с утра. После регулярно кто-то приходит. Тем, кто голосует по месту нахождения, выдавали только один бланк — за муниципальных депутатов они не голосуют», — пояснили на избирательном участке.