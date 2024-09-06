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12 новосибирских чиновников ушли в отставку с начала лета

Некоторые из них пошли на повышение.

Источник: Комсомольская правда

С начала лета 2024 года пост покинули 12 новосибирских чиновников. Некоторые из них уволились, а некоторые — пошли на повышение. Напомним, о ком идет речь.

Одним из первых в отставку ушёл глава управления художественного облика Новосибирска Олег Хорошунов. Решение чиновник принял самостоятельно. Новым руководителем стал экс-прокурор Алексей Ярик.

В июле Андрей Колмаков, возглавлявший МУП «Спецавтохозяйство», сложил полномочия. Новым главой назначили Александра Южакова.

12 июля объявили о добровольном уходе с поста главы Октябрьского района. Александр Колмаков пробыл на должности 12 лет. А в августе пост главы департамента соцполитики мэрии Новосибирска покинула Ольга Незамаева.