12 новосибирских чиновников ушли в отставку с начала лета

С начала лета 2024 года пост покинули 12 новосибирских чиновников. Некоторые из них уволились, а некоторые — пошли на повышение. Напомним, о ком идет речь.
Одним из первых в отставку ушёл глава управления художественного облика Новосибирска Олег Хорошунов. Решение чиновник принял самостоятельно. Новым руководителем стал экс-прокурор Алексей Ярик.
В июле Андрей Колмаков, возглавлявший МУП «Спецавтохозяйство», сложил полномочия. Новым главой назначили Александра Южакова.
12 июля объявили о добровольном уходе с поста главы Октябрьского района. Александр Колмаков пробыл на должности 12 лет. А в августе пост главы департамента соцполитики мэрии Новосибирска покинула Ольга Незамаева.