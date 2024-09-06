Мэр Сергей Петрин анонсировал расширение сети частных детсадов в Воронеже

Проект расширения сети частных детсадов реализуют по поручению губернатора. Преимущества такого подхода для города вполне очевидцы. В первую очередь, это экономия бюджетных средств. При этом власти готовы поддерживать не только представителей бизнеса, участвующих в развитии сети, но и родителей, чьи малыши будут ходить в такие садики. Нормативная база по софинансировании оплаты из средств городского и областного бюджетов разработана.