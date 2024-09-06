Мэр Сергей Петрин анонсировал расширение сети частных детсадов в Воронеже

В своем telegram-канале в пятницу, 6 сентября, мэр поделился итогами встречи с операторами и застройщиками, которые готовы развивать и строить частные детсады в областном центре. Представитель компании ДСК Андрей Соболев как раз и предложил варианты размещения дошкольных учреждений.
— Планировочные решения уже рассматриваются, как потенциальными операторами садика, так и контрольно-надзорными органами, — отметил Сергей Петрин.
Проект расширения сети частных детсадов реализуют по поручению губернатора. Преимущества такого подхода для города вполне очевидцы. В первую очередь, это экономия бюджетных средств. При этом власти готовы поддерживать не только представителей бизнеса, участвующих в развитии сети, но и родителей, чьи малыши будут ходить в такие садики. Нормативная база по софинансировании оплаты из средств городского и областного бюджетов разработана.
— Также детально обсудили вопросы аренды помещений для операторов, сроки сдачи объектов, которые на сегодня синхронизированы с вводом жилья, — добавил глава.
Сергей Петрин подчеркнул, что для города важно, чтобы жители развивающихся микрорайонов не испытывали сложностей с размещением детей в садиках. Так что подписание соглашения между застройщиком и оператором ожидают уже на будущей неделе. А ввод в эксплуатацию садов запланирован на лето 2025 года.
Помимо этого градоначальник пообещал, что профильные структуры рассмотрят организацию площадок для частных садиков в границах жилой застройки в районе Шишкова — Загоровского.