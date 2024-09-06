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Путин заявил об образовании оргкомитета национального центра «Россия»

Президент России Владимир Путин заявил об образовании оргкомитета национального центра «Россия», его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. Об этом 6 сентября говорится в указе российского лидера, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«В целях демонстрации достижений РФ, укрепления национальной идентичности, использования положительного опыта развития субъектов РФ, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума “Россия”», — указывается причина создания оргкомитета центра в документе.

Отмечается, что председатель оргкомитета в течение месяца должен утвердить его состав.

До этого, 1 июля, Путин распорядился создать в Москве национальный центр «Россия». Для этого используют участок в комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной. 8 июля глава государства сообщил, что национальный центр «Россия» станет продолжением выставки-форума, а его целью будет показать, что РФ есть чем гордиться. Президент также отметил, что выставка заинтересовала посетителей. Виртуозова тогда рассказала, что экспозицию осмотрели 18,5 млн человек, 99% из них признались, что испытали чувство гордости за свою страну.

После, 25 июля, он поручил администрации президента РФ совместно с правительством Москвы также подготовить план строительства выставочного комплекса национального центра «Россия» и представить его до 1 октября 2024 года.

Международная выставка-форум «Россия» — важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское «Экспо» стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Для гостей выставки устраивали культурные мероприятия, насыщенные деловую и образовательную программы. Для посетителей были подготовлены 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации. Форум завершил работу 8 июля, и его окончание отметили масштабным концертом на ВДНХ 6 июля.

Путин Владимир