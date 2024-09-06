Путин заявил об образовании оргкомитета национального центра «Россия»

До этого, 1 июля, Путин распорядился создать в Москве национальный центр «Россия». Для этого используют участок в комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной. 8 июля глава государства сообщил, что национальный центр «Россия» станет продолжением выставки-форума, а его целью будет показать, что РФ есть чем гордиться. Президент также отметил, что выставка заинтересовала посетителей. Виртуозова тогда рассказала, что экспозицию осмотрели 18,5 млн человек, 99% из них признались, что испытали чувство гордости за свою страну.