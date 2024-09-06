Бербок объяснила, почему посольство ФРГ в РФ все еще не закрыто

«Чем больше разногласий с правительством или режимом, тем важнее иметь собственную картину о ситуации на месте. Вот почему мы не уехали из России. Вот почему я не закрыла посольство в Тегеране. И именно поэтому мы пытаемся снова присутствовать в Северной Корее», — утверждала Бербок в интервью журналу Der Spiegel.
31 мая 2021 года Берлин уведомил Москву о необходимости до конца года прекратить работу четырех из пяти генконсульств РФ на территории Германии. В ФРГ работали генконсульства РФ в Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Сейчас интересы России в Германии представляют посольство в Берлине и генконсульство в Бонне. В МИД России сообщили, что ФРГ по собственной инициативе закрыла генконсульства в Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде в рамках курса на разрыв российско-германских отношений.