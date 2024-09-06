Бербок объяснила, почему посольство ФРГ в РФ все еще не закрыто

«Чем больше разногласий с правительством или режимом, тем важнее иметь собственную картину о ситуации на месте. Вот почему мы не уехали из России. Вот почему я не закрыла посольство в Тегеране. И именно поэтому мы пытаемся снова присутствовать в Северной Корее», — утверждала Бербок в интервью журналу Der Spiegel.