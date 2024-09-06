Явка на выборах губернатора Волгоградской области превысила 13 процентов

ВОЛГОГРАД, 6 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 15.00 пятницы составила 13,1%, сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.
«По состоянию на 15 часов 6 сентября, явка избирателей составила 13,10%», — говорится в сообщении избиркома.
В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона человек.
Голосование продлится три дня. На пост губернатора Волгоградской области претендуют действующий глава региона Андрей Бочаров («Единая Россия», Андрей Васютенко («Справедливая Россия»), Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов (Партия пенсионеров), Алексей Кононенко (ЛДПР).
Кроме того, в Волгоградской области проходят выборы в областную думу.