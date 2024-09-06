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Явка на выборах губернатора Петербурга превысила девять процентов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга по данным на 15.00 (совпадает с мск) в пятницу составила 9,64%, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Источник: © РИА Новости

«На выборах губернатора явка составила на 15.00 9,64% или 366 019 избирателей», — сказал он журналистам.

На губернаторских выборах 8 сентября 2019 года, когда голосование шло один день, а не три, явка избирателей на 15.00 составляла 16,26%, следует из материалов на сайте горизбиркома.

Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга пройдет в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый «Единой Россией», Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия «Коммунисты России») и Павел Брагин (партия «Зеленые»).Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов.

Всего в дни голосования для жителей Петербурга будет открыт 1951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково, в медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок будет работать в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе.