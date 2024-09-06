Как проходит голосование на региональных выборах. Главное

В единый день голосования в 83 регионах России проходят выборы губернаторов, мэров и депутатов разных уровней (кроме Ингушетии, ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Магаданской областей). В 49 регионах избирательные участки будут открыты три дня, в 25 регионах доступно дистанционное онлайн-голосование (ДЭГ), причем в шести (Алтайском крае, Чечне, Коми, Смоленской и Костромской областях, а также Республике Марий Эл) оно состоится впервые. По данным ЦИКа, около 920 тыс. россиян подали заявления на участие в ДЭГ. В 21 российском субъекте состоятся прямые выборы губернаторов, еще в 13 регионах пройдут выборы в местные парламенты и довыборы в Госдуму.