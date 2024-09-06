Как проходит голосование на региональных выборах. Главное

Правом на досрочное голосование воспользовались два из восьми регионов — Курская область и Севастополь. Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области прошло с 28 августа по 5 сентября, в Севастополе на выборах депутатов заксобрания — с 28 августа по 4 сентября. Происшествий зафиксировано не было.
В Курской области явка на выборах составила более 40%, сообщила госпожа Памфилова. В Севастополе досрочно проголосовали 32%, сообщили в горизбиркоме. Явка на досрочных выборах губернатора Хабаровского края в первый день голосования составила 12,94%, сообщили в избиркоме региона. Явка на выборах губернатора Забайкалья в первый день голосования составила 18,61%, говорится в Telegram-канале регионального избиркома.
Шесть хакерских атак было совершено на систему электронного голосования в Москве, сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалев. Все они были отражены и не повлияли на выдачу электронных бюллетеней.
В единый день голосования в 83 регионах России проходят выборы губернаторов, мэров и депутатов разных уровней (кроме Ингушетии, ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Магаданской областей). В 49 регионах избирательные участки будут открыты три дня, в 25 регионах доступно дистанционное онлайн-голосование (ДЭГ), причем в шести (Алтайском крае, Чечне, Коми, Смоленской и Костромской областях, а также Республике Марий Эл) оно состоится впервые. По данным ЦИКа, около 920 тыс. россиян подали заявления на участие в ДЭГ. В 21 российском субъекте состоятся прямые выборы губернаторов, еще в 13 регионах пройдут выборы в местные парламенты и довыборы в Госдуму.