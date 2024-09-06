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В Башкирии для детей из многодетных семей введены новые меры поддержки

В Башкирии введены новые меры поддержки для детей из многодетных семей. Об этом сообщает администрация Уфы.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Дети из многодетных семей, обучающиеся с 1 по 11 (12) класс имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте. Для проезда у школьника должна быть единая транспортная карта «АЛГА» либо «Карта школьника». Количество льготных поездок не может превышать 44 в течение календарного месяца. При этом не использованные поездки не переносятся на следующий месяц. Мера действует на учебный период с 1 сентября по 31 мая и только для обучающихся школ.

Для получения льготы необходимо подать заявление по месту обучения ребенка с приложением следующих документов:

  • копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
  • копии свидетельства о рождении ребенка из многодетной семьи (до 14 лет);
  • копии паспорта или временного удостоверения личности ребенка (старше 14 лет);
  • копии удостоверения многодетной семьи, выданного филиалом Республиканского центра социальной поддержки населения;
  • сведения, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

Бесплатный проезд ребенку из многодетной семьи предоставляется в случае неполучения законным представителем на данного ребенка ежемесячного пособия на ребенка (Закон РБ от 17 декабря 2024 года № 132-з «О ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан»).

По всем возникающим вопросам можно обратиться к ответственному сотруднику администрации района Уфы:

Демский район.

Морозова Елена Сергеевна.

281−56−90;

Калининский район.

Гаврилова Светлана Геннадиевна.

283−61−20;

Кировский район.

Аликбаева Разиля Раисовна.

279−91−36;

Ленинский район.

Шавалеева Динара Каусаровна.

251−03−11;

Октябрьский район.

Прутникова Лариса Васильевна.

241−53−23;

Орджоникидзевский район.

Набиуллина Лилия Анасовна.

242−24−21;

Советский район.

Хуснутдинова Халима Мансуровна.

273−15−34.