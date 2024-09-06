В Башкирии для детей из многодетных семей введены новые меры поддержки

Дети из многодетных семей, обучающиеся с 1 по 11 (12) класс имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте. Для проезда у школьника должна быть единая транспортная карта «АЛГА» либо «Карта школьника». Количество льготных поездок не может превышать 44 в течение календарного месяца. При этом не использованные поездки не переносятся на следующий месяц. Мера действует на учебный период с 1 сентября по 31 мая и только для обучающихся школ.
Для получения льготы необходимо подать заявление по месту обучения ребенка с приложением следующих документов:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- копии свидетельства о рождении ребенка из многодетной семьи (до 14 лет);
- копии паспорта или временного удостоверения личности ребенка (старше 14 лет);
- копии удостоверения многодетной семьи, выданного филиалом Республиканского центра социальной поддержки населения;
- сведения, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
Бесплатный проезд ребенку из многодетной семьи предоставляется в случае неполучения законным представителем на данного ребенка ежемесячного пособия на ребенка (Закон РБ от 17 декабря 2024 года № 132-з «О ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан»).
По всем возникающим вопросам можно обратиться к ответственному сотруднику администрации района Уфы:
Демский район.
Морозова Елена Сергеевна.
281−56−90;
Калининский район.
Гаврилова Светлана Геннадиевна.
283−61−20;
Кировский район.
Аликбаева Разиля Раисовна.
279−91−36;
Ленинский район.
Шавалеева Динара Каусаровна.
251−03−11;
Октябрьский район.
Прутникова Лариса Васильевна.
241−53−23;
Орджоникидзевский район.
Набиуллина Лилия Анасовна.
242−24−21;
Советский район.
Хуснутдинова Халима Мансуровна.
273−15−34.