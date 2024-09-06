В Башкирии для детей из многодетных семей введены новые меры поддержки

Дети из многодетных семей, обучающиеся с 1 по 11 (12) класс имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте. Для проезда у школьника должна быть единая транспортная карта «АЛГА» либо «Карта школьника». Количество льготных поездок не может превышать 44 в течение календарного месяца. При этом не использованные поездки не переносятся на следующий месяц. Мера действует на учебный период с 1 сентября по 31 мая и только для обучающихся школ.