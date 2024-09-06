Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента Фикса

Согласно официальному сайту государственного совета Республики Крым, Ефим Зисьевич Фикс родился 27 ноября 1946 года в городе Ковель Волынской области Украинской ССР. В 1979 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «история», получил квалификацию историка, преподавателя истории и обществоведения. Полковник, за службу в вооруженных силах награжден 10 медалями. Он дважды после воссоединения Крыма с Россией избирался депутатом крымского парламента от партии «Единая Россия». С ноября 2018 года занимает пост первого вице-спикера парламента республики — председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.