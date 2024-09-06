Чем известен новый премьер-министр Франции Мишель Барнье

В 1993 вернулся на работу в правительство в качестве министра. Два года проработал в Министерстве по охране окружающей среды и еще два года в качества министра по европейским делам. Эта должность впоследствии помогла ему попасть в Брюссель. В 1999 году был назначен комиссаром ЕС по региональной политике. Также был советником президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.