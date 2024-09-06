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Чем известен новый премьер-министр Франции Мишель Барнье

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил 73-летнего Мишеля Барнье новым премьер-министром. Барнье был выбран после серии консультаций между главой государства и представителями политических сил и на момент назначения стал самым возрастным премьером в истории Франции.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AFP 2023
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Барнье родился в Савойе, на юго-востоке Франции у подножья Альп, в семье мастеров по обработке кожи и практикующих католиков левых взглядов.

Политическую деятельность начал в 14 лет, присоединившись к движению Шарля де Голля. Вступил в правую партию «Союз в защиту республики» и по сей день принадлежит к партии-преемнице — партии «Республиканцев».

После окончания в 1972 году престижной Высшей школы бизнеса в Париже быстро нашел работу в качестве советника министра.

В 1978 году в возрасте 27 лет был избран в Национальное собрание как самый молодой депутат.

В 1981 году голосовал против декриминализации гомосексуальных связей.

Около 15 лет проработал в Савойе. Помогал организовывать зимние Олимпийские игры в Альбервиле в 1992 году, чем очень гордится. Назвал это подвигом, который научил его работать над крупными проектами.

В 1993 вернулся на работу в правительство в качестве министра. Два года проработал в Министерстве по охране окружающей среды и еще два года в качества министра по европейским делам. Эта должность впоследствии помогла ему попасть в Брюссель. В 1999 году был назначен комиссаром ЕС по региональной политике. Также был советником президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В 2004 году Барнье возглавил Министерство иностранных дел Франции, а в 2007 году был назначен министром сельского хозяйства и рыболовства — два ключевых поста во французском кабинете министров.

В 2009 году вернулся в Брюссель сначала в качестве члена Европарламента. В 2010 году стал комиссаром ЕС по вопросам внутреннего рынка — одна из самых желанных должностей в Еврокомиссии. В 2014 году предпринял неудачную попытку стать президентом Европейской комиссии: проиграл представителю Люксембурга Жан-Клоду Юнкеру.

В 2016 году Юнкер поручил Барнье возглавить команду переговорщиков от ЕС по вопросу выхода Великобритании из блока. Его выдвижение стало для некоторых неожиданностью.

Всего за несколько лет до этого журналист французской газеты Libération охарактеризовал Барнье, к тому моменту уже опытного политика, как «милого белозубого лыжника, очень ограниченного в интеллектуальном плане». Однако в ЕС Барнье ценили как усердного, методичного и невозмутимого чиновника.

Роль переговорщика принесла ему широкую известность. С тех пор его именуют «месье Брексит». Барнье почти пять лет руководил переговорами, касавшимися как выхода Британии из ЕС, так и их будущих отношений. Он сам неоднократно называл Brexit «дорогостоящим болезненным разводом».

В итоге Барнье заключил сделку, которой аплодировали 27 государств-членов. Они высоко оценили его «искусство достижения консенсуса, терпение и упорство».

В 2021 году Барнье объявил, что будет баллотироваться на президентских выборах во Франции в 2022 году. Но не смог получить достаточную поддержку либерально-консервативной партии «Республиканцы». В тот период Барнье не жалел критики в адрес президента Эммануэля Макрона, который, по его словам, правил Францией «высокомерным» образом.

Барнье призывал к проведению жесткой антиммиграционной политики во Франции и во всем ЕС. Предлагал ввести мораторий на въезд во Францию на срок от трех до пяти лет для людей, прибывших в страну не из ЕС. Заявил, что Франция должна иметь возможность игнорировать некоторые решения Европейского суда и Европейского суда по правам человека. Некоторые сочли это популистским шагом, другие — уроком, который Барнье извлек из Brexit и отслеживания настроений избирателей.

В своем первом выступлении в качестве премьера Барнье признал сложность стоящей перед ним задачи и пообещал говорить правду, «даже если ее трудно слышать».

Барнье проработал в политике более 50 лет. Убежденный еврофил, член консервативной правой партии «Республиканцы», страстный лыжник и турист. Владеет английским и французским языками. Женат, имеет троих детей.