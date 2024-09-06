Чем известен новый премьер-министр Франции Мишель Барнье

Барнье родился в Савойе, на юго-востоке Франции у подножья Альп, в семье мастеров по обработке кожи и практикующих католиков левых взглядов.
Политическую деятельность начал в 14 лет, присоединившись к движению Шарля де Голля. Вступил в правую партию «Союз в защиту республики» и по сей день принадлежит к партии-преемнице — партии «Республиканцев».
После окончания в 1972 году престижной Высшей школы бизнеса в Париже быстро нашел работу в качестве советника министра.
В 1981 году голосовал против декриминализации гомосексуальных связей.
Около 15 лет проработал в Савойе. Помогал организовывать зимние Олимпийские игры в Альбервиле в 1992 году, чем очень гордится. Назвал это подвигом, который научил его работать над крупными проектами.
В 1993 вернулся на работу в правительство в качестве министра. Два года проработал в Министерстве по охране окружающей среды и еще два года в качества министра по европейским делам. Эта должность впоследствии помогла ему попасть в Брюссель. В 1999 году был назначен комиссаром ЕС по региональной политике. Также был советником президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
В 2009 году вернулся в Брюссель сначала в качестве члена Европарламента. В 2010 году стал комиссаром ЕС по вопросам внутреннего рынка — одна из самых желанных должностей в Еврокомиссии. В 2014 году предпринял неудачную попытку стать президентом Европейской комиссии: проиграл представителю Люксембурга Жан-Клоду Юнкеру.
В 2016 году Юнкер поручил Барнье возглавить команду переговорщиков от ЕС по вопросу выхода Великобритании из блока. Его выдвижение стало для некоторых неожиданностью.
Роль переговорщика принесла ему широкую известность. С тех пор его именуют «месье Брексит». Барнье почти пять лет руководил переговорами, касавшимися как выхода Британии из ЕС, так и их будущих отношений. Он сам неоднократно называл Brexit «дорогостоящим болезненным разводом».
В 2021 году Барнье объявил, что будет баллотироваться на президентских выборах во Франции в 2022 году. Но не смог получить достаточную поддержку либерально-консервативной партии «Республиканцы». В тот период Барнье не жалел критики в адрес президента Эммануэля Макрона, который, по его словам, правил Францией «высокомерным» образом.
Барнье призывал к проведению жесткой антиммиграционной политики во Франции и во всем ЕС. Предлагал ввести мораторий на въезд во Францию на срок от трех до пяти лет для людей, прибывших в страну не из ЕС. Заявил, что Франция должна иметь возможность игнорировать некоторые решения Европейского суда и Европейского суда по правам человека. Некоторые сочли это популистским шагом, другие — уроком, который Барнье извлек из Brexit и отслеживания настроений избирателей.
В 2024 году назначен премьер-министром Франции.
Барнье проработал в политике более 50 лет. Убежденный еврофил, член консервативной правой партии «Республиканцы», страстный лыжник и турист. Владеет английским и французским языками. Женат, имеет троих детей.