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Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, заявил Остин

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. США считают, что конфликт на Украине в конце концов завершится за столом переговоров, однако когда конкретно это случится, судить сложно, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин.

Источник: AP 2023

«В конце концов данный конфликт будет урегулирован за столом переговоров, однако когда конкретно наступит данный момент, предсказывать тяжело», — сказал Остин на пресс-конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.