Зеленский заявил о необходимости завершить конфликт с Россией осенью

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь анонсировал поставку Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. По его словам, шесть артиллерийских орудий с дальностью более 30 км передадут Киеву в 2024 году, еще шесть — в 2025-м. Кроме того, по словам Писториуса, ФРГ и другие европейские партнеры хотят как можно быстрее передать Украине 77 основных боевых танков Leopard 1A5.