СМИ: МВФ возвращается в Россию, Украина недовольна

Юдаева с 2013 по 2023 год была первым заместителем председателя Банка России и является близким соратником его главы Эльвиры Набиуллиной. После ухода с поста она осталась в составе совета директоров ЦБ, а также является членом Комитета по финансовой стабильности и советником председателя ЦБ. В 2022 году Юдаева попала под санкции США.