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СМИ: МВФ возвращается в Россию, Украина недовольна

Международный валютный фонд (МВФ) в сентябре и октябре проведет с Россией регулярные консультации, которые были прекращены после начала конфликта на Украине. Также представители МВФ посетят Москву. МИД Украины уже осудил эти шаги, назвав их легитимацией российского режима.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Информацию о том, что Москву посетят представители МВФ, обнародовала Аннет Киобе, постоянный представитель фонда в России, и подтвердил исполнительный директор российского отделения, член Совета МВФ Алексей Можин. Возглавить осеннюю миссию должен аргентинский экономист Жак Миниан из Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Консультации МВФ и банковских учреждений стран-членов фонда традиционно проводятся раз в год. Стороны обмениваются экономической статистикой и другой информацией.

Мы были исключены из этого процесса под давлением наших западных «друзей», и в 2022−2023 годах никаких миссий не проводилось.

Алексей Можин
исполнительный директор российского отделения МВФ

В апреле 2023 года фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект, предлагая признать утратившим силу постановление Верховного совета РФ о вступлении в МВФ, а также денонсировать протокол о членстве России в Международном банке реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Правительство России отказалось поддержать это законопроект, сославшись на риски для вложенных российских активов.

Тогда Можин так прокомментировал ситуацию:

Если мы уйдем, то ослабим позиции тех участников фонда, кто нуждается в нашей поддержке. Ведь состав совета директоров разделился поровну: по 12 кресел у западных и незападных стран. При этом распределение голосов примерно 60% на 40% в пользу западных стран. Наш уход сильно ослабит их позиции. Россия — сильный союзник.

Алексей Можин
исполнительный директор российского отделения МВФ

Министерство иностранных дел Украины уже осудило возобновление миссий. «Мы призываем МВФ на возобновлять сотрудничество с Россией. Мы призываем все ключевые заинтересованные стороны, государства-члены и руководство МВФ к дальнейшей изоляции государства-агрессора и отказу от диалога», — говорится в заявлении МИД Украины.

Критику Киева также вызвало недавнее выдвижение Ксении Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России.

С 1 ноября 2024 года на этом посту она сменит Можина, который был членом Совета МВФ дольше всех с момента своего вступления в должность в 1996 году.

Юдаева с 2013 по 2023 год была первым заместителем председателя Банка России и является близким соратником его главы Эльвиры Набиуллиной. После ухода с поста она осталась в составе совета директоров ЦБ, а также является членом Комитета по финансовой стабильности и советником председателя ЦБ. В 2022 году Юдаева попала под санкции США.

МВФ