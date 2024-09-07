СМИ: МВФ возвращается в Россию, Украина недовольна

Информацию о том, что Москву посетят представители МВФ, обнародовала Аннет Киобе, постоянный представитель фонда в России, и подтвердил исполнительный директор российского отделения, член Совета МВФ Алексей Можин. Возглавить осеннюю миссию должен аргентинский экономист Жак Миниан из Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Консультации МВФ и банковских учреждений стран-членов фонда традиционно проводятся раз в год. Стороны обмениваются экономической статистикой и другой информацией.
Мы были исключены из этого процесса под давлением наших западных «друзей», и в 2022−2023 годах никаких миссий не проводилось.
В апреле 2023 года фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект, предлагая признать утратившим силу постановление Верховного совета РФ о вступлении в МВФ, а также денонсировать протокол о членстве России в Международном банке реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Правительство России отказалось поддержать это законопроект, сославшись на риски для вложенных российских активов.
Тогда Можин так прокомментировал ситуацию:
Если мы уйдем, то ослабим позиции тех участников фонда, кто нуждается в нашей поддержке. Ведь состав совета директоров разделился поровну: по 12 кресел у западных и незападных стран. При этом распределение голосов примерно 60% на 40% в пользу западных стран. Наш уход сильно ослабит их позиции. Россия — сильный союзник.
Министерство иностранных дел Украины уже осудило возобновление миссий. «Мы призываем МВФ на возобновлять сотрудничество с Россией. Мы призываем все ключевые заинтересованные стороны, государства-члены и руководство МВФ к дальнейшей изоляции государства-агрессора и отказу от диалога», — говорится в заявлении МИД Украины.
С 1 ноября 2024 года на этом посту она сменит Можина, который был членом Совета МВФ дольше всех с момента своего вступления в должность в 1996 году.
Юдаева с 2013 по 2023 год была первым заместителем председателя Банка России и является близким соратником его главы Эльвиры Набиуллиной. После ухода с поста она осталась в составе совета директоров ЦБ, а также является членом Комитета по финансовой стабильности и советником председателя ЦБ. В 2022 году Юдаева попала под санкции США.