Politico: Орбан снова предлагает себя в качестве миротворца в российско-украинском конфликте

В пятницу на вопрос о том, возможна ли встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, венгерский премьер-министр ответил:
Конечно. Это необходимо! Сначала надо начать общаться. Если нет общения, война только усугубляется.
Как пишет Politico, в первые недели шестимесячного срока Венгрии на посту председателя Совета ЕС Орбан уже пытался взять на себя роль миротворца в российско-украинском конфликте. Он неожиданно посетил Киев, чтобы встретиться с Зеленским, а затем на той же неделе вылетел в Москву, чтобы сесть за стол переговоров с Путиным.
В последние недели и Путин, и Зеленский заявляли, что приветствовали бы посредников в обсуждении того, как положить конец конфликту, но они сомневаются, что Венгрия является оптимальным вариантом на роль миротворца. Путин, выступая в четверг на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил, что потенциально помочь в мирных переговорах могли бы Китай, Бразилия или Индия.
Зеленский после июльской встречи с Орбаном отметил, что «миротворец» должен иметь либо экономику, которая влияет на Россию, либо мощную армию. «США — как раз такая страна, Китай и ЕС, причем весь Европейский Союз, а не одна страна», — сказал Зеленский.