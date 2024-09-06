Politico: Орбан снова предлагает себя в качестве миротворца в российско-украинском конфликте

В последние недели и Путин, и Зеленский заявляли, что приветствовали бы посредников в обсуждении того, как положить конец конфликту, но они сомневаются, что Венгрия является оптимальным вариантом на роль миротворца. Путин, выступая в четверг на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил, что потенциально помочь в мирных переговорах могли бы Китай, Бразилия или Индия.