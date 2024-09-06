Как в Башкирии прошел первый день голосования

В пятницу утром в Башкирии началось голосование за кандидатов на пост Главы республики, а в ряде районов также выбирают депутатов местных советов. Подводим его итоги — собрали для вас самые интересные истории с избирательных участков.
На участках с утра очереди
Традиционно выборы — это всегда как большой народный праздник — сначала «деловая программа», а потом радость, смех и веселье. Уже в первый час работы избирательных участков возникли небольшие очереди. Люди приехали на участки перед работой, чтобы спокойно исполнить свой гражданский долг, а вечером уехать на дачу — вон как погода-то налаживается. Многие читатели рассказывали нам, что работодатели накануне разрешили людям прийти чуть позже, при условии, что работники не проспят, а именно сходят проголосовать.
Самую большую утреннюю активность проявили в Дюртюлинском, Баймакском, Белорецком, Чекмагушевском районах. Вот какие фотографии нам прислали читатели и наблюдатели.
Традиционно вне конкуренции — жители деревни Башкортостан Аскинского района, которые уже к девяти часам утра сделали 100% явку. Они приготовили свои национальные костюмы и организованно на автобусе выехали в село Старые Казанчи, где находится их избирательный участок, пишет «Аскинская новь».
А две подруги Альвина Сафаргалина из деревни Биккулово и Нурия Имангулова из деревни Пенза Чишминского района в первый день выборов решили не дожидаться автобуса и добрались до избирательного участка своим ходом — на велосипедах. Это всего каких-то пять километров туда и пять обратно, пишет «Родник плюс».
Одной из первых в Стерлитамакском районе проголосовала Фатыма Макаримовна Кинзябулатова, которой в эти сентябрьские дни исполняется 100 лет!
«Хочу, чтобы внуки и правнуки жили в благополучной республике, чтобы у всех была работа и скорее восстановился мир между народами!» — говорит она.
Как голосовали викинги, динозаврики и котики
На избирательном участке в селе Федоровка среди многочисленных голосующих заметили необычную пару. Брат и сестра — Арслан и Ярослава Абдрахмановы — пришли на выборы в исторических костюмах. По их словам, на выборы они ходят постоянно, всей семьей, а в исторических костюмах они пришли, чтобы создать праздничное настроение и себе, и другим голосующим.
«Мы захотели поделиться своим настроением с людьми. Считаю, что выборы — наша с братом возможность участвовать в жизни своего города и республики», — говорит Ярослава.
На другой участок в Уфе пришел такой милый динозаврик, даже два. Это папа с сыном креативно подошли к делу, чтобы повеселить честной народ и повеселиться самим.
В Белорецком районе на избирательном участке заметили пушистого «голосующего». Местные жители пришли на выборы вместе своим питомцем — котом Симоном.
«Он покорил сердца всей избирательной комиссии», — говорят в администрации района.
После ЗАГСа сразу на участок
В эту пятницу во всех уголках республики прошли и свадьбы. После торжественных церемоний, как гражданских, так и религиозных, молодые и счастливые сразу же ехали на участки.
В Аскинском районе Азамат Мухамадиев и Елена Сухорукова с утра посетили мечеть, где им прочитали никах.
«Затем мы проголосовали за светлое будущее нашей республики. Для нас очень важна семья, которую мы создаем, и наша большая семья — это республика, в которой мы живем и которую любим. Поэтому мы решили начать нашу совместную жизнь именно в день выборов Главы республики», — поделился своими чувствами Азамат.
На избирательный участок в селе Абзаково приехал целый свадебный кортеж. Сразу после регистрации брака молодожёны Фанзалия Биккужина и Женишбек улу Исламбек и их родственники решили проголосовать на выборах Главы республики.
В селе Карача-Елга Кушнаренковского района на избирательном участке проголосовали молодожены Ильнур и Элина Валитовы. Члены УИК № 2469 радушно встретили молодоженов и поздравили с таким замечательным событием! Мы их тоже поздравляем!
Молодожены Зиля и Эдгар Исламовы из Кигинского района даже не подозревали, что их свадьба совпадёт с важным днем выборов. Однако когда они узнали об этом уникальном стечении обстоятельств, то не растерялись, а, наоборот, обрадовались! Они решили, что это отличная возможность внести семейный вклад в светлое будущее своей республики и района.
В Туймазах на избирательный участок пришли сестры-близнецы Зита и Гита Маризоевы. Девушки рассказали, что имена им дала бабушка — поклонница индийских фильмов.
«Мы друг с другом — неразлучны, прямо как Зита и Гита из одноименного фильма. У нас одинаковые интересы, взгляды на жизнь. Мы даже одеваемся одинаково. У нас — многодетная семья, кроме нас, в ней есть еще четверо детей. В прошлом году мы, к сожалению, не участвовали в голосовании. Так что сегодня у нас дебют, — рассказали близнецы “Туймазинскому вестнику”. — Пришли на избирательный участок в свой день рождения — получился отличный подарок. Столько внимания нам!»
Зита и Гита учатся на четвертом курсе Туймазинского медицинского колледжа. После его окончания они планируют получить высшее медицинское образование.
И конечно, в этот день на избирательных участках было много участников СВО, которые сейчас находятся дома в отпусках. В селе Мирный Благоварского района Башкирии боец с позывным «Бесс» пришел на выборы одним из первых в свой юбилейный день рождения.
«Я проголосовал за правду, за мир и процветание родной республики, — говорит боец. — Сейчас очень важно проявить сознательность, ответственность за судьбу своей родины и сделать правильный выбор. Для меня лично это принципиальная позиция».
В Краснокамском районе на участок вместе с семьёй пришел участник СВО с позывным «Друг».
«Никогда не пропускаю выборы, с 18 лет активно в них участвую. На предыдущих выборах, когда выбирали Президента страны, был в зоне СВО — там проголосовал. А в этот раз совпало, что дома — конечно, пропустить такое событие не могу, это же долг каждого воспользоваться своим правом и отдать голос за достойного кандидата», — говорит он.
Военнослужащий Алексей с позывным «Мышь» из Мелеузовского района пришел на участок с шурином Дмитрием, у которого позывной «Комета».
«Я никогда не сомневался, идти голосовать или нет. Участие в выборах стало нашей семейной традицией, а моя жена Кристина даже входит в состав участковой избирательной комиссии. Каждый сам решает, за кого отдать свой голос. Но когда нужно сделать выбор, какими будут моё родное село, район или республика, нельзя оставаться дома. Я сегодня проголосовал, чтобы строились дороги и школы, была доступна медицинская помощь, а для этого нужно просто ходить на выборы», — говорит Алексей газете «Путь Октября».
В пятницу вечером подвели первые итоги розыгрыша ценных призов.
Люди получили кофемашину, мультиварку, термопот, роботы-пылесосы, сертификаты в магазины, ноутбуки, велосипеды и квадроциклы и много других призов.
Анастасия Патрикеева из Уфы выиграла ноутбук по итогам первого этапа розыгрыша призов акции «Рахмат-2024».
«Со мной в первый раз такое. Совместила приятное с полезным. Полезное — что проголосовали, а приятное — это выигрыш. У меня двое детей, у одного есть компьютер, у другого нет. Пригодится. Верить надо всегда. Я рано утром проголосовала, зарегистрировалась. И вот теперь такая приятная неожиданность», — отметила победительница.
Семья Мавриных из Уфы стала победителем первого этапа розыгрыша призов акции «Рахмат-2024». Они получили в подарок телевизор.
«Мы не поверили, даже когда нам позвонили и пригласили на вручение. И вот только сейчас, когда я притронулась к этому телевизору, поняла, что выиграла», — отметила супруга Эльвира.
Розыгрыши будут проходить и в субботу, и в воскресенье. Всего разыграют более 300 призов, в том числе три квартиры, машину и многие другие очень ценные призы.