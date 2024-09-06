В США объявили об очередном пакете помощи Украине на $250 млн

«Сегодня Министерство обороны (DoD) объявило о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения важнейших потребностей Украины в сфере обороны», — говорится в сообщении ведомства.
Пакет, в частности, включает:
- ракеты RIM-7 и средства противовоздушной обороны;
- ракеты Stinger;
- боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты с трубчатым пуском, оптическим сопровождением и проводным наведением (TOW);
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- боевые машины пехоты Bradley;
- бронетранспортеры M113.
По данным военного ведомства, этот пакет станет 65-й партией оружия, которое администрация предоставит Украине из запасов Минобороны, с августа 2021 года.
О скором выделении нового пакета помощи ранее сообщил министр обороны США Ллойд Остин на заседании контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн. По его словам, это позволит удовлетворить потребности Киева в текущем периоде.
Россия осуждает любую военную помощь Украине. В Москве не раз подчеркивали, что она не изменит ход военной операции и является препятствием для начала мирных переговоров.