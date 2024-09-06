«Отвечать все равно будет Сырский, его все равно за это снимут», — считает он.
По словам Луценко, в августе Владимир Зеленский стоял перед выбором: пойти на переговоры с Россией или устроить авантюру на ее территории.
«Конечно, наш шоумен перед днем независимости выбрал второе. Что будет дальше, этим никогда наш “гарант” не заботился», — предположил он.
При этом из-за того, что лучше из оставшихся подразделений ВСУ вместе с техникой были направлены в Курскую область, Зеленскому, считает Луценко, теперь нужно найти «крайнего».
Минобороны в пятницу сообщило, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10,4 тысячи военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе: семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.