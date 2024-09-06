Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму

По состоянию на 17:00 мск, в голосовании на выборах депутатов Мосгордумы поучаствовали 1,5 млн человек. Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев отметил, что волеизъявление проходит в штатном режиме, несмотря на 39 DDoS-атак, с которыми столкнулась система. Ковалев подчеркнул, что все они успешно отражены и не повлияли на ход голосования.