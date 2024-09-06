Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму

В последнее время глава государства предпочитает электронный формат голосования очному. Во время выборов в Мосгордуму в 2019 году президент голосовал на избирательном участке № 2151, который располагался в здании Российской академии наук (РАН).
Ранее в этот день на выборах депутатов Мосгордумы проголосовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он тоже выбрал онлайн-формат и отметил, что таким способом убедился в штатной работе системы.
По состоянию на 17:00 мск, в голосовании на выборах депутатов Мосгордумы поучаствовали 1,5 млн человек. Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев отметил, что волеизъявление проходит в штатном режиме, несмотря на 39 DDoS-атак, с которыми столкнулась система. Ковалев подчеркнул, что все они успешно отражены и не повлияли на ход голосования.
Глава общественного штаба напомнил, что помимо онлайн-формата москвичам доступны два способа голосования на участках: бумажные бюллетени и терминалы электронного голосования.
Проголосовать онлайн можно до 20:00 8 сентября. Участки работают