Глава Пентагона назвал задачу союзников Украины

Остин также отметил, что Украина и без того располагает довольно значительным собственным потенциалом, чтобы поражать цели на территории России, и они, по его словам, находятся далеко за пределами досягаемости ATACMS или даже Storm Shadow. «В России много целей, это большая страна, но очевидно, что у Украины есть много возможностей, в том числе БПЛА, и другие способы, чтобы справиться с этими целями», — заключил глава Пентагона.