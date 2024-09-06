Политолог Дмитрий Саймс назвал «беспределом и наглой ложью» обвинения Минюста США

В интервью «Ъ» Дмитрий Саймс категорически отверг выдвинутые в адрес его семьи обвинения. «Меня обвиняют в отмывании денег. Но в чем оно заключается, по версии Минюста США? В том, что из моей зарплаты, которая поступала на счет Росбанка в Москве, банка, которым пользуется “Первый канал”, я переводил часть денег на счет своего банка в Вашингтоне. И как вы думаете, зачем? Чтобы оплачивать мои американские налоги! В этом, по-моему, не было не только ничего нелегального, но и ничего неэтичного», — заявил он «Ъ».