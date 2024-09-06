Политолог Дмитрий Саймс назвал «беспределом и наглой ложью» обвинения Минюста США

Напомним, вчера, 5 сентября, Министерство юстиции США предъявило Дмитрию Саймсу обвинения в нарушении санкций и отмывании денег. По версии Минюста США, он с июня 2022 года нарушал закон «О чрезвычайных международных экономических полномочиях» (IEEPA), работая на «Первый канал» (под санкциями США с 8 мая 2022 года) и получив от компании в качестве гонорара более $1 млн. Также утверждается, что он умышленно организовал схему по сокрытию доходов. Обвинения также предъявлены его супруге Анастасии. По каждой из статей им грозят огромные сроки.
В интервью «Ъ» Дмитрий Саймс категорически отверг выдвинутые в адрес его семьи обвинения. «Меня обвиняют в отмывании денег. Но в чем оно заключается, по версии Минюста США? В том, что из моей зарплаты, которая поступала на счет Росбанка в Москве, банка, которым пользуется “Первый канал”, я переводил часть денег на счет своего банка в Вашингтоне. И как вы думаете, зачем? Чтобы оплачивать мои американские налоги! В этом, по-моему, не было не только ничего нелегального, но и ничего неэтичного», — заявил он «Ъ».
Комментируя утверждение Минюста США о том, он использовал некие скрытые схемы, политолог пояснил: «Они (власти США.— “Ъ”) говорят, что я как-то что-то скрывал. Да, я не мог прямо перевести средства из российского банка в американский. Это невозможно в силу американских же санкций. Поэтому приходилось переводить суммы через третий банк. Это, конечно, усложняло процедуру, но ничего незаконного ни по российским, ни по американским законам тут нет. Называть это отмыванием денег просто неприлично».
С обвинением в том, что он нарушал санкционный режим США, работая на «Первый канал», Дмитрий Саймс также не согласился. По его словам, официальные лица и юристы заверили его, что санкции распространяются только на финансовую поддержку российского телеканала, а не на работу журналистов. Он настаивает, что его сотрудничество с «Первым каналом» полностью подпадает под первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова и печати.
Ранее газета The New York Times охарактеризовала возбужденное в отношении Дмитрия Саймса дело как часть «более широких усилий правительства по пресечению попыток России повлиять на американскую политику в преддверии президентских выборов в ноябре».
Дмитрий Саймс отрицает какую-либо причастность к вмешательству в предстоящие американские выборы.