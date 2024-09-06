Армения отозвала подпись с декларации об «аресте» Путина

Как следует из опубликованного текста декларации, его поддержали Литва, Латвия, Эстония, Украина и Молдавия, а также США, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Грузия и ряд других стран. При этом подпись Еревана, которая была в драфте документа, отсутствует.
Официально власти республики подписание декларации не комментировали.
Участники Совета Европы приняли документ 6 сентября. В нем призывается создать специальный трибунал «по преступлениям агрессии против Украины», а также перечислены ордеры МУС на «арест» Путина, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, секретаря Совбеза Сергея Шойгу и других российских политических лиц.