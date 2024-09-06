Зеленский выразил сожаление, что не может ударить по Кремлю

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что ВСУ не могут ударить по Кремлю из дальнобойного оружия, переданного Киеву западными странами. Об этом глава государства заявил на заседании 50-го международного форума «Амброзетти», передает УНИАН.

«Когда мы говорим о том, что, например, Италия или кто-то другой боится того, что мы будем бить по Кремлю, — мне жаль, что мы не можем это сделать», — сказал он. По словам Зеленского, оружие, которое есть у партнеров Украины, имеет дальность около 200 километров.