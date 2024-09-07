Кадыров прокомментировал санкции США против МИА «Россия сегодня»

«А давайте еще раз насладимся истинным лицом печально известной американской демократии?! Причина для этого появилась показательная. Власти США, которые boriutsia za swobodu slowa (читать с ковбойским акцентом), ввели санкции против медиагруппы “Россия сегодня” и пяти ее дочерних структур — РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik… Всей медиагруппе, RT и персонально Маргарите Симоньян скажу, что они большие МОЛОДЦЫ! Если вас так сильно боятся, значит, все вы делаете очень и очень правильно!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.