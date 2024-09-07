Кадыров прокомментировал санкции США против МИА «Россия сегодня»

В среду США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik. Помимо этого, новые санкции затронули главного редактора «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян.
«А давайте еще раз насладимся истинным лицом печально известной американской демократии?! Причина для этого появилась показательная. Власти США, которые boriutsia za swobodu slowa (читать с ковбойским акцентом), ввели санкции против медиагруппы “Россия сегодня” и пяти ее дочерних структур — РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik… Всей медиагруппе, RT и персонально Маргарите Симоньян скажу, что они большие МОЛОДЦЫ! Если вас так сильно боятся, значит, все вы делаете очень и очень правильно!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни назвал смешным мнение американских властей о том, что перечисленные российские СМИ вмешивались в предстоящие выборы президента США.
«Не прямо, но косвенно американские власти этим подтверждают, что и их СМИ пусть и теоретически, могут такое делать. Но если их средствам информации это можно делать во всех уголках земного шара (это называется у них “nezawisimoe izdanie”), то другим иметь свою точку зрения нельзя», — отметил глава республики.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России — не вмешиваться и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке.