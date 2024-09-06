CNN заявил о росте активности России вблизи подводных коммуникаций

«США заметили повышенную военную активность России вокруг ключевых подводных кабелей и считают, что сейчас Россия может с еще большей вероятностью осуществить диверсию с целью повреждения критически важных участков мировой коммуникационной инфраструктуры», — утверждает телеканал.
По информации неназванных источников в американском правительстве, США регулярно отслеживают, что российские суда «осуществляют патрулирование вблизи критически важной морской инфраструктуры и подводных кабелей, зачастую удаленных от российских берегов». В то же время никаких свидетельств того, что российские суда занимаются саботажем, не приводится.
Источник добавил, что Вашингтон также «озабочен усилением активности ВМФ России по всему миру» и «продолжением разработки военно-морских возможностей для подводных диверсионных операций», которое якобы осуществляется через ГУГИ (Главное управление глубоководных исследований МО РФ), располагающее «надводными, подводными и военно-морскими беспилотниками». Конкретные доказательства разработки таких операций в материале также отсутствуют.
В сентябре 2022 года произошли взрывы на подводных участках двух российских экспортных газопроводов в Европу — «Северный поток» и «Северный поток 2». Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал в августе, что сегодня ни у кого нет сомнений, что именно Вашингтон стоит за взрывами «Северных потоков», которые оставили Европу без дешевого российского топлива.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
При этом летом текущего года прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках якобы была супружеская пара — Светлана и Евгений Успенские.