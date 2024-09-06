CNN заявил о росте активности России вблизи подводных коммуникаций

При этом летом текущего года прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках якобы была супружеская пара — Светлана и Евгений Успенские.