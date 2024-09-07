США глушат критику Байдена санкциями против российских СМИ, заявил Карлсон

Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица «поддерживаемых Кремлем» СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые «занимались незаконной деятельностью».