В США заявили о попытке Китая влиять на выборы на уровне штатов

Ранее МИД КНР обвинил США в давлении и вмешательстве во внутренние дела страны. В ведомстве также отметили, что американская сторона использует «неправильные слова и действия» и порочит имидж Китая. Там подчеркнули, что Пекин готов к диалогу с Вашингтоном, но он не должен быть с «позиции силы».