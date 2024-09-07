Рамасвами отверг обвинения США в сторону российских СМИ

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя очередную волну американских антироссийских санкций, заявил, что США продолжают попытки оказывать давление на российские СМИ, на граждан России. По словам Пескова, Россия действует в соответствии со своими интересами, так как отдает себе отчет, в какой реальности существует.