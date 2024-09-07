Рамасвами отверг обвинения США в сторону российских СМИ

Он напомнил, что Вашингтон и ранее выступал с подобными обвинениями накануне выборов. В этом прослеживается «некая модель поведения» Вашингтона.
«Вы можете наблюдать закономерность: в 2016 году предпринимались попытки вмешательства в выборы внутри страны, но они пустили российскую дымовую завесу; в 2020-м была попытка вмешательства изнутри, и они опять же использовали российскую дымовую завесу», — напомнил политик.
«Я не куплюсь на их рассказы», — заявил экс-кандидат.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя очередную волну американских антироссийских санкций, заявил, что США продолжают попытки оказывать давление на российские СМИ, на граждан России. По словам Пескова, Россия действует в соответствии со своими интересами, так как отдает себе отчет, в какой реальности существует.
Тогда же он поделился мнением, что обвинения США в адрес России в якобы вмешательстве в выборы американского президента не что иное, как чушь. Пресс-секретарь президента также указал, что подобное происходит не впервые.
Ранее, 4 сентября, министерство финансов США ввело санкции против телеканала RT, его главного редактора Маргариты Симоньян, еще одной организации и девяти лиц по обвинению в якобы враждебном влиянии на президентские выборы в стране.
Комментируя это, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США делают всё, чтобы полностью выжечь основу отношений с Россией, их санкционная политика представляет опасность миру и стабильности. По словам дипломата, в администрации США запутались с обвинениями в адрес России, истинный мотив которых — «зачистить» информационное пространство от «неудобной» правды.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.