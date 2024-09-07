Аргентина попросила МУС выдать ордер на арест Мадуро

В июле МИД Аргентины сообщил, что правительство страны решило вновь поддержать поданную в МУС жалобу на администрацию Мадуро. В сентябре 2018 года Аргентина, Канада, Колумбия, Парагвай, Перу и Чили обратились в МУС с требованием начать расследование возможных преступлений против человечности в Венесуэле. Жалоба была подана после волны протестов, которые несколько месяцев сотрясали страну в 2017 году. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали, свыше 5 тыс. были арестованы.