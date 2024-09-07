Аргентина попросила МУС выдать ордер на арест Мадуро

«В связи с ухудшением ситуации в Венесуэле начиная с 28 июля и совершением новых деяний, которые могут рассматриваться как преступления против человечности, Аргентина призывает прокурора МУС обратиться к палате предварительного производства с просьбой выдать ордер на арест Николаса Мадуро», — говорится в заявлении. Власти Аргентины хотят, чтобы ордер также был выдан в отношении других высокопоставленных венесуэльских чиновников.
В июле МИД Аргентины сообщил, что правительство страны решило вновь поддержать поданную в МУС жалобу на администрацию Мадуро. В сентябре 2018 года Аргентина, Канада, Колумбия, Парагвай, Перу и Чили обратились в МУС с требованием начать расследование возможных преступлений против человечности в Венесуэле. Жалоба была подана после волны протестов, которые несколько месяцев сотрясали страну в 2017 году. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали, свыше 5 тыс. были арестованы.
В 2021 году правительство экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса отозвало свою подпись под жалобой. В том же году прокуратура МУС завершила предварительное изучение ситуации и приняла решение открыть полноценное расследование. Вслед за этим Венесуэла попросила прокурора приостановить расследование с учетом следственных действий, проводимых национальными властями. Однако в июне 2023 года расследование было возобновлено по требованию прокуратуры. Она сочла, что Венесуэла не прилагает достаточно усилий для проведения внутреннего расследования.